Waar komen de vaccinatiecentra?

Nu zijn ze bezig in de woonzorgcentra, vanaf eind deze maand komen dan het zorgpersoneel en de huisartsen aan de beurt. Vanaf maart is het dan aan de 65-plussers en de risicopatiënten. En daarvoor worden er in heel het land zo’n 200 grote vaccinatiecentra opgericht. Hier en daar zoals in Brugge en Kortrijk is het al min of meer duidelijk waar die gaan komen.

In Brugge komen er twee vaccinatiecentra, en het Sport- en Cultuurcomplex Daverlo is er al zeker één van, al is het maar de vraag of er straks dan ook nog getest kan worden, dat zal nog moeten blijken. Maar vanaf maart kunnen 65-plussers en risicopatiënten hier als eerste aanschuiven voor een coronavaccin.

Dirk De fauw, burgemeester Brugge: “Daverlo is momenteel ons testcentrum waar er 7 testlijnen opgebouwd zijn, maar straks moeten hier minstens 4 vaccinatielijnen komen. Men zal zich wellicht moeten aanmelden dat men op een bepaald uur komt om geen grote files te hebben. Alles wordt dan geregistreerd, en krijgt men het vaccin. Er moet dan ook een rustperiode in acht genomen worden van 15 minuten om te kijken of er geen bijwerkingen zijn. Daarom moet er ook permanent een dokter zijn en een apotheker.” Bedoeling is dat ze om 6 uur ’s morgen beginnen met vaccineren, tot middernacht. Per vaccinatielijn zijn er minstens 30 prikjes per uur.

Kortrijk

In Kortrijk is de kans groot dat ze gaan vaccineren in Kortrijk Xpo. Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk: "In één van de zalen kunnen we 10 lijnen naast elkaar organiseren, de mensen komen binnen, registreren zich, schuiven verder, krijgen hun prikje en schuiven door.”

Vermoedelijk zullen ook mensen uit Kuurne en Harelbeke in Kortrijk Xpo terechtkunnen. En misschien komt er nog een vaccinatiecentrum bij. Volgende week krijgen lokale besturen een draaiboek, en dan moet er meer duidelijkheid komen. Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk: “Wat doet een lokale overheid, op welke manier, onder welke voorwaarden? Wat doet de federale, wat doet de Vlaamse overheid? En welke financiering staat daar tegenover? In die zin is dat draaiboek heel belangrijk om te zien hoe we ons verder kunnen organiseren.”

Bedoeling is dat tegen september 70 procent van de bevolking ingeënt is, het minimum voor groepsimmuniteit.