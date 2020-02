"Waalse regering moet meer werkzoekenden naar Vlaanderen sturen"

Terwijl Vlaanderen een historisch lage werkloosheidsgraad van 3,5 procent kent, ligt dat cijfer in Wallonië (7 procent) en Brussel (12,6 procent) een stuk hoger. "De Waalse Regering zou toch een serieuze tand mogen bijsteken in het doorsturen van Waalse werknemers naar Vlaamse vacatures en VDAB-cursussen", stelt Ronse.

Het Vlaams Parlementslid kreeg te horen dat Forem, de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst, geen informatie doorgeeft aan VDAB over het aantal Waalse werkzoekenden die ze doorstuurt naar Vlaamse vacatures. "Nochtans lijkt transparantie over de geleverde inspanningen me een must", gaat de N-VA-politicus verder.

"Werkgever bepaalt"

Hilde Crevits (CD&V) laat weten dat er steeds meer Waalse werkzoekenden doorgestuurd worden naar Vlaamse vacatures. "Er zijn inderdaad een beperkt aantal mensen die de taalopleiding volgen, maar het is de werkgever die bepaalt hoe goed de werknemer de taal moet kennen", zegt ze.

De minister geeft verder aan dat er nog altijd eerst naar Vlaamse werkzoekenden gekeke wordt. "Indien er onvoldoende kandidaten te vinden zijn, of niet de geschikte profielen, kijken we over het muurtje naar Wallonië of Brussel", aldus Crevits.

