Waalse lentevakantie zorgt voor meer reservaties aan zee dan paasvakantie

Hotels aan de kust noteren nu al meer reservaties voor de lentevakantie in Franstalig België dan voor de paasvakantie in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van toeristisch provinciebedrijf Westtoer.

Door de nieuwe vakantieregeling in Franstalig België is het de eerste keer dat de vakanties in het voorjaar gespreid zijn over verschillende periodes. De lentevakantie voor de Franstalige Belgen start op zaterdag 29 april en duurt tot zondag 14 mei.

Meer reservaties door Franstalige Belgen

Aan de vooravond van de lentevakantie noteren kusthotels een kwart meer reservaties dan bij de start van de paasvakantie in Vlaanderen. Tegenover dezelfde periode vorig jaar, toen er geen vakantie was, zijn er al ruim 50 procent meer hotelkamers online geboekt.

De lentevakantie begint met het verlengde weekend van 1 mei. Voor dat weekend noteert Westtoer een gemiddelde bezettingsgraad van 70 procent in de kusthotels. De toeristische verhuurkantoren aan de kust zien een groter aantal reservaties voor mei door Franstalige Belgen.

Tweedeverblijvers en Nederlanders verwacht

Ook wordt verwacht dat tweedeverblijvers uit Franstalig België tijdens de vakantie zullen afzakken naar zee. Aangezien in Nederland ook de meivakantie start, worden ook heel wat Nederlanders verwacht aan de kust.