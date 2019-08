In Brugge zijn twee jongeren op een torenkraan in de Vaartdijkstraat geklommen. Alles werd gefilmd met een drone en is te bekijken op Youtube.

De Brugse politie is een onderzoek gestart want de stunt is levensgevaarlijk en kan aanzetten tot na-apen. Eén van de waaghalzen is niet aan zijn proefstuk toe en plaatste eerder al een gelijkaardige video online. Hij kreeg toen een waarschuwing,