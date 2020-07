W13 start samenwerking voor contacttracing

Vanaf vrijdag wordt voor 3.000 inwoners van 14 gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen een lokaal contacttracing centrum opgestart. De W13, de Intercommunale voor Welzijnsbeleid in Zuid-West-Vlaanderen, is een samenwerking gestart met 20 partners om het lokale contactracing in handen te nemen.

Zoals elders is er ook in Zuid-West-Vlaanderen, een regio met meer dan 300.000 inwoners, nood aan dagelijks correcte cijfers over het aantal besmettingen in de gemeente. Nu komen die cijfers te laat en zijn ze blijkbaar onvolledig. Ook de contactopsporing gebeurt te traag: besmette personen worden soms een week na de positieve test gebeld of soms zelfs helemaal niet. Daardoor is het bijzonder moeilijk om lokale besmettingshaarden te detecteren en in te perken. Ten slotte is er nood aan wijkgerichte en persoonlijke ondersteuning van besmette personen naast de medische opvolging.

Nood aan meest recente cijfers

In het kader van de strijd tegen het COVID 19-virus wordt in de regio Zuid-West-Vlaanderen een unieke samenwerking opgezet met een drieledig doel. Ten eerste om alle gemeenten dagelijks te voorzien van de meest recente cijfers van besmettingen. Ten twee willen ze een gebundelde aanpak van snelle contactopsporing per gemeente. Ten slotte willen ze door deze samenwerking ook besmette personen begeleiden door gezondheids- en welzijnwerkers. Vanuit het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk zullen ondermeer gepensioneerde artsen mensen opbellen die in contact kwamen met iemand die besmet is met het coronavirus. De huisartsen uit de 14 gemeenten geven het aantal besmettingen door, zodat de lokale contact tracers meteen en accuraat kunnen ingrijpen.

Coördinatie door W13

Vanuit de regio wordt voorgesteld om gecoördineerd te werken met het Vlaamse niveau door gebruik te maken van het interfederale platform en door een constante uitwisseling en update van gegevens. Vrijdag zouden Vlaanderen en het interfederale comité dan het licht op groen zetten voor de samenwerking. De regionale coördinatie van het project gebeurt door de welzijnsintercommunale W13, ondersteunt door de medewerkers van de eerstelijnszones en de huisartsenkring.

Een overzicht van de betrokken partijen:



• de gemeenten Kortrijk, Kuurne, Harelbeke, Menen, Wevelgem, Wervik, Anzegem, Avelgem, Zwevegem, Spiere-Helkijn, Deerlijk, Lendelede, Wielsbeke en Waregem;

• de Huisartsenkring van Zuid-West-Vlaanderen;

• de Eerstelijnszones (ELZ) met alle zorgactoren van Kortrijk, Menen en Waregem;

• de ziekenhuizen AZ Groeninge en AZ Delta;

• de welzijnsintercommunale W13.