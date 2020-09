Dat zegt W13, de Intercommunale voor Welzijnsbeleid in Zuid-West-Vlaanderen, na het zien van ons nieuws van gisteren. Een directrice uit een Kortrijkse school klaagde er toen over dat er geen eenduidigheid is. De ene arts stuurt een leerling terug naar school, de andere vraagt om toch nog vijf dagen thuis te blijven. Volgende week organiseert W13 een overleg met alle betrokken partijen: de CLB's en huisartsenkringen in de Kortrijkse regio, die samen 350 artsen vertegenwoordigen.

