W-Festival verwacht 22.000 bezoekers

Op de vierde editie van het W-Festival worden in Waregem nog tot en met zondag in totaal 22.000 liefhebbers van muziek uit de jaren 80 verwacht.

W-Fest verhuisde na een eerste editie in Wortegem-Petegem en twee edities in Amougies naar de site van Waregem Expo. De organisatie hield daarbij onder andere rekening met de nabijheid van de E17 en van het station. "Het festival is zo goed als uitverkocht", aldus organisator Erik De Ridder. "We verwachten dit weekend ongeveer 22.000 bezoekers, meer laat de capaciteit van de hal momenteel ook niet toe."

De organisatie mikt zoals elk jaar op liefhebbers van muziek uit de jaren '80. "We brengen op onze verschillende podia een mix tussen new wave en synthpop, twee strekkingen die elkaar vinden tijdens het festival." Ook recente bands, die zich lieten inspireren door de eighties, worden niet uit het oog verloren. Zo staat er zondag een optreden van Whispering Sons gepland.

Donderdagavond zijn Echo and the Bunnymen en The Strangles de headliners. Killing Joke en The Human League zullen zaterdag ongetwijfeld heel wat fans naar Waregem lokken. Op zondag staan onder andere Red Zebra en Jimmy Somerville op het podium. Zaterdag is het festival helemaal uitverkocht, voor de andere dagen zijn wel nog een beperkt aantal tickets beschikbaar