W-festival in Oostende zorgt voor testdorp

Dat bevestigen de organisatoren. Het festival zal toegankelijk zijn voor wie volledig is gevaccineerd, getest is of een herstelcertificaat heeft. W-festival krijgt ook een eigen testdorp.

Na een geschrapte editie van 2020, gaat W-festival in augustus door op het Klein Strand van Oostende in plaats van in Waregem. Met de verhuis naar Oostende wilden de organisatoren meer ruimte creëren, zodat het festival op een coronaproof manier kan worden georganiseerd. Het festival krijgt ook een eigen testdorp.

Antigeentesten

Wie niet gevaccineerd is, moet een negatieve PCR- of snelle antigeentest voorleggen. Afhankelijk van de soort test, moeten bezoekers op dag twee of drie opnieuw een test kunnen voorleggen. Daarvoor kunnen festivalgangers gebruik maken van het W-fest antigeen-testdorp. Zo willen de organisatoren een editie zonder mondmaskers en sociale afstand organiseren. "Wij blijven als organisatie achter de vijfde editie van het W-FESTIVAL staan. Of er de komende weken nog obstakels op onze weg komen, kunnen we vandaag niet met zekerheid zeggen. We weten wel dat elke horde zal genomen worden, net zoals we deze de voorbije achttien maanden hebben genomen", zegt Erik De Ridder van W-festival. Het festival vindt plaats van 25 tot en met 29 augustus in Oostende.