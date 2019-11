Vzw redde al 15.000 bomen in West-Vlaanderen

De vzw vraagt overleg met de bevoegde minister Zuhal Demir.

Ivan en Christophe waren vandaag in de Vagevuurbossen in Wingene. Het Agentschap voor Natuur en Bos was van plan om hier 11.000 bomen te kappen, maar de vzw van Ivan en Christophe heeft daar via de Raad van State voorlopig een stokje kunnen voorsteken, tot zeker eind volgend jaar.

Christophe Depamelaere, vzw Bescherm Bomen en Natuur: "We proberen door het dossier goed te fileren te zoeken waar er fouten gemaakt zijn. Hier zegt men bijvoorbeeld: we gaan het aandeel loofbomen doen toenemen en het aantal exoten doen minderen, maar op het terrein doen ze het omgekeerde."

Ivan De Clerck, vzw Bescherm Bomen en Natuur: "Wij zouden voorstellen om als ze toch nog iets kappen, om het meer gefaseerd te doen, en niet om hele bossen neer te leggen. In Drongen hebben ze 22 ha kaalgekapt voor de creatie van heide. Wij zijn niet tegen het kappen van bomen, maar wel tegen de grootschaligheid waarmee het gebeurt."

Alles samen heeft de vzw al 15.000 bomen van de kap gered, afgelopen vrijdag nog 3.500 in 12 bossen verspreid over heel West-Vlaanderen. Volgende rechtszaak is eind volgende maand, dan proberen ze 3.000 bomen te redden in het Ryckeveldebos in Brugge.