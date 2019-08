Vuurwerkfestival in Knokke-Heist sluit hoogseizoen af

Het internationale vuurwerkfestival in Knokke-Heist sluit traditioneel het toeristische hoogseizoen af.

Vier landen uit de absolute wereldtop, Nederland, Italië, Slovenië en Rusland, tonen hun indrukwekkende vuurwerkshow aan de meer dan tienduizend toeschouwers op de dijk. Gisteravond gingen de Russische vuurwerkmeesters aan de slag. Het werd een adembenemend spektakel op Russische muziek.

Het niveau in Knokke-Heist doet niet onder voor de gerenommeerde internationale vuurwerkfestivals in Cannes, Montreal of Monte Carlo.