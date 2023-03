Dranouter stond gisteren in vuur en vlam dankzij de oud-Germaanse traditie ‘Borelle’. De meer dan 700 deelnemers verbranden poppen en verjagen daarmee de winter.

De deelnemers stappen in een grote bocht rond Dranouter en steken op verschillende akkers poppen inbrand. Tegen het vallen van de avond komt de stoet aan op de Monteberg, waar de laatste en grootste pop staat. Wanneer die in brand staat, steekt iedereen z’n fakkel aan in het vuur van de pop. De traditie wil namelijk dat het vuur met een fakkeltocht naar het dorp wordt gebracht.