"Vurige bruid" doet het opnieuw

Deze week werd diezelfde man, Edwin T., het slachtoffer van poging tot doodslag. Dat meldt Het Nieuwsblad. Mieke M. probeerde de polsen van haar echtgenoot in zijn slaap over te snijden, waarna ze zichzelf ook probeerde van het leven te beroven. Ambulanciers konden echter op tijd ingrijpen waardoor er geen dodelijke slachtoffers vielen. Edwin T. mocht intussen het ziekenhuis verlaten. Mieke, die overigens zelf de hulpdiensten verwittigde, werd woensdag aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Vrijdag werd die aanhouding met een maand verlengd door de raadkamer in Kortrijk.

Volledige steun

Na de brandstichting enkele jaren geleden bleef de echtgenoot van Mieke M., haar voluit steunen. De man verklaarde toen dat hij zijn vrouw zou blijven steunen. Volgens hem ligt de moeilijke jeugd van zijn echtgenote aan de basis van haar problemen. De vrouw zou de laatste jaren echter aan de betere hand zijn en het koppel kreeg zelfs een zoontje.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn 1813 of op de website www.zelfmoord1813.be.