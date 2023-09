VTI Zeebrugge profileert zich nog meer als havenschool

Het VTI in Zeebrugge profileert zich vanaf dit schooljaar nog meer als havenschool. Met zeven nieuwe opleidingen die samen met bedrijven in de haven van Zeebrugge zijn opgesteld, wil de school leerlingen klaarstomen voor een job in de haven.

Er wordt extra ingezet op duaal leren op de werkvloer. Vooral de opleiding logistiek is in trek.

In kleine groepjes kregen nieuwe leerlingen een rondleiding in de ateliers van de havenschool VTI Zeebrugge. Met zeven nieuwe opleidingen zoals technicus havenvoertuigen en technicus hernieuwbare energie komt de school tegemoet aan de vraag van de haven naar geschikte arbeidskrachten.

"Ik zou graag eerst starten in een bedrijf en als het lukt later zelfstandige worden. Ik denk in koeltechnieken dat er veel toekomst in zit. Tegenwoordig wordt het steeds warmer en mensen installeren steeds vaker airco's thuis, dus vandaar een beetje", zegt Michiel Verleye, leerling aan de havenschool VTI Zeebrugge.

(lees verder onder de foto)

Grote kans op job in haven

Michiel kan zijn kennis tijdens zijn opleiding meteen in de praktijk omzetten in een havenbedrijf. Want de haven ligt vlakbij.

Directeur Joke Knockaert: "Links, rechts, overal is de haven bij ons aanwezig. En dat maakt het heel erg boeiend om opleidingen heel praktijkgericht te maken. Wij blijven niet in onze klaslokalen, we gaan gewoon naar de bedrijven. En daar gaan we leren hoe het allemaal in zijn werk gaat."

Wie hier aan een opleiding start, kan met grote zekerheid later in de haven aan de slag.

"Wij hebben in november een jobexpo, dat de bedrijven hier naar ons komen en leerlingen mogen solliciteren. En dan merken we, nog maar in november, dat heel veel leerlingen al het contract op zak hebben met heel goede loonsvoorwaarden. Ze zijn nog niet afgestudeerd maar krijgen wel al het engagement van het bedrijf dat ze daar mogen starten."

BEKIJK OOK: