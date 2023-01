VTI richt rouwruimte in na overlijden Aaron (16)

In het VTI van Roeselare is een rouwruimte ingericht voor de leerlingen die stil willen staan bij het nieuws uit Hooglede van afgelopen zaterdag. Vijf leden van hetzelfde gezin liepen toen een CO-vergiftiging op.

Daarbij kwamen de vader (44) van het gezin en de oudste Aaron (16) zoon om het leven. Iben, een andere zoon (14) vecht nog voor zijn leven.

Twee van de drie jongens uit het gezin lopen school in het VTI in Roeselare. Daar hebben ze vanmorgen de klasgenoten en leerkrachten opgevangen."Wij zijn een warme gemeenschap hier als school. Als zoiets binnenkomt is dat een mokerslag", zegt directeur Paul De Brabander.

Later deze week is er op school nog een wake met alle leerlingen en leerkrachten.

