VTI Menen heeft beste anti-pestbeleid in Vlaanderen

De eerste graad van het VTI Sint-Lucas in Menen krijgt de 'Pesten, dat kan niet'- prijs. De school heeft het beste anti-pestbeleid in Vlaanderen. Sint-Lucas heeft een aparte werkgroep rond dat thema en betrekt daarbij ook de ouders.

De jury looft ook de preventieve werking van het VTI.

Tien Vlaamse scholen krijgen in Menen een prijs voor hun anti-pestbeleid, maar het VTI Sint-Lucas gaat met de hoofdprijs lopen en wint zo 2.500 euro. De jury van het Vlaams Netwerk Kies Kleur verwijst in haar rapport naar het flexuur, de meditatielessen, de leerlingencontracten, de cybercoach en het peter- en meterschap in het VTI.

Met de prijs geeft ze ook de aftrap van de Vlaamse Week tegen Pesten, want 7 op tien jongeren geeft aan al gepest te zijn.