VS sturen troepen en materieel via Zeebrugge naar Oost-Europa

De helikopters van diverse types (AH-64 Apache, CH-47 Chinook, UH-60L en M Blackhawk) zijn van de First Combat Aviation Brigade, 1st Infantry Division uit Fort Riley in Kansas. Ze arriveren op 29 januari in Zeebrugge om dan via de basis Chièvres (tussen Bergen en Ath) naar Duitsland en uiteindelijk Oost-Europa te trekken.

Operatie Atlantic Resolve

Deze troepen lossen de Fourth Combat Aviation Brigade, 4th Infantry Division van Fort Carson, Colorado, af die negen maanden in Europa heeft verbleven in het kader van de operatie Atlantic Resolve.

Tegelijk zullen ook 3.500 militairen van de First Armored Brigade Combat Team, 1st Infantry Division van Fort Riley, Kansas en 3.500 voertuigen via Antwerpen transiteren naar Oost-Europa.

Operatie Atlantic Resolve is een louter Amerikaanse aangelegenheid die startte in 2016. Ze versterkt de Amerikaanse aanwezigheid in het oosten van Europa en moet Rusland ervan weerhouden om met de VS geallieerde landen binnen te vallen. Dit bleek niet overbodig, nadat de Russen het Oekraïense deel van de Krim in de lente van 2014 annexeerden.