Vrouwen vinden uitweg uit armoede in Oostende

In Oostende heeft een tiental vrouwen de weg gevonden om uit de armoede te geraken. Ze deden dat via het zogenoemde “MIRIAM 2.0 project”.

MIRIAM 2.0 startte een jaar geleden met vijftien deelnemers. Twaalf halen de eindstreep en zijn vandaag in het zonnetje gezet. De Syrische Hanan, alleenstaande moeder met twee kinderen, heeft nu voldoende zelfvertrouwen om het zonder hulp van het OCMW te doen. “Vroeger was alles heel moeilijk,” zegt ze. “Dit jaar gaat het beter, ook het Nederlands. Ik heb stage gedaan en heb nu werk. Ik begrijp nu alles in België.”

Jaar maakt groot verschil

Voor alleenstaande moeders die van het OCMW afhankelijk zijn is het niet zo vanzelfsprekend om hun eigen leven weer in handen te nemen. Een specifieke manager zorgt bij het MIRIAM 2.0 voor een intense individuele begeleiding, naast projecten in groepsverband. Een jaar later is het verschil groot. “Ze zijn uit hun isolement getreden en ze hebben wel stappen gezet naar die arbeidsmarkt,” zegt case manager Tina Bacquaert. “Er zijn er een paar die stappen zetten naar een vrouwenproject dat kan een opstart zijn om straks een andere opleiding te volgen of een stap te zetten naar tewerkstelling.”

Oostende is één van de zes centrumsteden waar één jaar lang het MIRIAM 2.0 project alleenstaande vrouwen op weg hielp. Het gaat om een proefproject van de federale overheid.