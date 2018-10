Vrouwen van Club Brugge winnen overtuigend tegen Tongeren

In de eerste klasse van het damesvoetbal, da’s de tweede hoogste afdeling, staat Club Brugge op kop. Gisteren klopte blauw-zwart voor eigen volk Tongeren met 4-1 en pakt zo 18 op 21.

Vorige weekend verloren de dames van Club Brugge en dat zijn ze hier niet gewend. De damesploeg is in een ‘winning flow’ en stelde zelfs al de ambities bij. Top 5 werd al top 3 en stiekem droomt men wel van de titel.

De eerste kans komt er na een half uur, Laridon trapt de eerste kans op de paal. Uitstel, maar geen afstel, want de kans daarna is wel prijs. Verbeke kan van dichtbij raak koppen: 1-0. Drie minuten daarna opnieuw Blauw-Zwart: 2-0 na een mooi doelpunt van Viaene. Tongeren krijgt net voor rust de kans op de aansluitingstreffer. Denoz krijgt een strafschop en mist niet, 2-1 is de ruststand.

Daarna duurt het tot een kwartier voor tijd voor Club zeker is van de overwinning. Laridon verovert de bal en kan alleen op de doelvrouw af, ze twijfelt niet en scoort de 3-1. In de slotminuten krijgen we nog een prachtige aanval te zien, de bal komt bij Stichelbaut en zij rondt af: 4-1 en een duidelijke overwinning voor Club Brugge.