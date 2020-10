Vrouwen centraal in Brugse tentoonstelling 'Woman'

Dat is een samenwerking tussen verschillende privécollecties en het oeuvre van kunstenaar Koen Broucke. De vrouw staat er centraal, bekeken vanuit een mannelijke blik doorheen de eeuwen.

Wie de tentoonstelling binnenstapt wordt onmiddellijk ondergedompeld in kunstwerken uit privécollecties over sterke vrouwen uit het verleden. Conservator Véronique de Limburg Stirum: "Er zijn twee belangrijke voorbeelden, eerst Jeanne D'Arc die een belangrijk figuur was in de late middeleeuwen. Er er is een klein beeldje van koningin Elisabeth van België. De tentoonstelling vloeit naadloos over in het werk van kunstenaar Koen Broucke. Hij spendeerde een groot van zijn leven aan het in beeld brengen van vrouwen.