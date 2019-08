Vrouwen aan de macht tijdens Filmfestival Oostende

Voor zijn dertiende editie pakt het Filmfestival Oostende uit met een programma vol 'leading ladies'. "Het gaat niet enkel over sterke vrouwen", vertelt master of ceremony Lynn Van Royen. "Het draait om vrouwen die hun eigen leven in handen nemen."

Meer dan de helft van de films werden geregisseerd door vrouwen of hebben vrouwen in de hoofdrol. Daarmee heeft de dertigjarige Lynn Van Royen, de jongste master ooit, duidelijk haar stempel gedrukt op het programma van het Oostendse filmfestival. Van Royen was onder meer te zien in De Ridder en Beau Séjour en speelde de hoofdrol in de Vlaamse remake van het Nederlandse De Luizenmoeder. "De films die ik koos, gaan niet enkel over sterke carrièrevrouwen. Zo is er bijvoorbeeld het verhaal van Juno, een zestienjarig zwanger meisje dat beslist om tegen alle adviezen in geen abortus te plegen", vertelt Van Royen.

Meer dan 65 nieuwe films in première

Het filmfestival opent op vrijdag 6 september met de Vlaamse film The Best of Dorien B. "Bijna wekelijks wint deze film wel een of andere prijs", zegt festivaldirecteur Peter Craeymeersch. "Regisseur Anke Blondé is zo ook een heuse leading lady." De organisatie maakt zich sterk dat ze een zeer gevarieerd en boeiend programma heeft samengesteld. "We hebben tot op het laatste moment onderhandeld," vertelt de directeur van het filmfestival. "En met meer dan 65 nieuwe films in première zijn we 'very confident' over ons programma."

De lifetime achievement award gaat dit jaar naar acteur Jan Decleir. Hij heeft volgens Craeymeersch enorm veel acteurs geïnspireerd en is het boegbeeld van de Vlaamse filmwereld.

Voor het eerst in dertien jaar is er een volwaardige familiedag tijdens het filmfestival. "Er is een aanbod voor peuters vanaf een jaar. Zo bouwen we onder andere een decor van Tik Tak. Maar ook voor oudere kinderen zijn er heel wat films."

Call Boys Party

Voor de liefhebbers er is op 13 september een marathon van de tweede reeks van de Call Boys. Daarna volgt een Call Boys Party. Jan Eelen, regisseur van de reeks, zal zijn eigen ster krijgen op de dijk van Oostende. Op de laatste dag van het filmfestival is er traditioneel de uitreiking van de Ensors.