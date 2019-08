Vrouwelijke skydivers breken Belgische records in Moorsele

Een groep van 27 vrouwelijke skydivers heeft zondagnamiddag in Moorsele een Belgisch record gebroken. Ze slaagden erin om binnen de 70 seconden 2 figuren in de lucht te vormen.

De groep vrouwen is niet aan hun proefstuk toe: ook afgelopen donderdag en vrijdag deden de vrouwen al gezamenlijke sprongen. Vrijdag slaagden ze erin om een Belgisch record neer te zetten: 1 figuur met 29 dames. Gisteren slaagden ze erin 2 figuren te vormen met 25 dames. Zondag was het de bedoeling om 2 figuren met 27 dames te vormen, waarin ze al na één poging slaagden. De jury had even tijd nodig om te overleggen, omdat één aanhechting niet helemaal juist uitgevoerd was, maar uiteindelijk werd de poging goedgekeurd.

BV van de partij

Er was trouwens ook een bekende Vlaming onder de deelneemsters: ex-judoka Gella Vandecaveye. Zij deed voor de gelegenheid mee aan een duosprong.

Skydiven voor vrouwen promoten

Met de recordpoging willen de initiatiefnemers het skydiven voor vrouwen promoten, want het is een sport die vooral door mannen gedomineerd wordt.

