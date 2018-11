Vrouw zoekt brandweerman die haar leven redde

Gerda Stragier uit Zwevegem is op zoek naar de man die haar leven heeft gered, nu 13 jaar geleden.

Op 29 april 2005 brak ze een nekwervel bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Ringlaan en de Izegemsestraat in Heule. Een autobestuurder had het rode licht genegeerd, haar wagen vatte vuur.

Een man van rond de zestig met een witte baard, die een trui droeg van de brandweer, kon het vuur vanonder de motorkap blussen en praatte daarna op haar in. Hij beval haar te blijven zitten, wat een goeie beslissing was, gezien ze een nekwervel had gebroken.

De Zwevegemse dankt dus haar leven aan de vriendelijke man, van wie ze tot op vandaag de identiteit niet kent. Tot twee jaar na het ongeval telefoneerde ze en stuurde ze brieven naar omliggende brandweerkazernes, maar dat leverde niets op. Nu probeert ze het opnieuw, in de hoop dat hij nog leeft. En zo niet toch zijn familie te kunnen bedanken.

Gerda Stragier :“Veertien dagen geleden stierf een bejaarde en goede vriendin van me. Het gebeurde plots en ik heb geen afscheid van haar kunnen nemen. Dat heb ik niet graag, ik werk graag dingen en zaken af en dat is dus ook zoiets. Ik moet dingen tot een goed einde kunnen brengen en kunnen afsluiten. Dat is wat ik wil, die man gepast bedanken”.

Tips over de redder van Gerda zijn welkom, ook via onze redactie.