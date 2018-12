Vrouw zit twee dagen vast in lift

De vrouw zat vast in de lift en kon niemand verwittigen. De noodtelefoon was kapot en zelf had ze haar gsm niet bij. Het is dankzij haar man dat de bal aan het rollen ging. Hij belde de 100-centrale op omdat hij al twee dagen niets meer van haar gehoord had. De hulpdiensten gingen ter plaatse en ontdekten dat de vrouw vast zat in de lift. Doordat er de voorbije dagen geen tweedeverblijvers aanwezig waren, duurde het zolang tot de vrouw bevrijd werd. De dame is ongedeerd, maar had wel enorm veel honger. Ondanks de goede afloop dient ze klacht in tegen het immokantoor.