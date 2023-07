In de Gentseheerweg in Izegem is deze middag een vrouw met haar wagen tegen de gevel van een apotheek gereden. De brandweer en politiediensten kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en de schade op te meten.

De vrouw had net inkopen gedaan in de apotheek toen het misliep. Vermoedelijk beroerde ze bij het vertrekken de gaspedaal in plaats van de rem. Daardoor reed ze in op de gevel van de apotheek. De schade aan de gevel is groot en er werd ook melding gemaakt van instortingsgevaar. De brandweer kwam ter plaatse om de situatie veilig te stellen. De bestuurster van de wagen werd met lichte verwondingen aan de borst, vermoedelijk door de gordel, overgebracht naar AZ Delta in Roeselare.