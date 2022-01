Vrouw verdrinkt in modderplas terwijl ze thuiswacht op haar kleinkinderen

Woensdagnamiddag is een vrouw van 67 jaar om het leven gekomen in Roesbrugge, bij Poperinge. Ze kwam ten val in een plas en is verdronken. Dat laat het parket van Ieper weten.

Het ongeval gebeurde in de Nachtegaalstraat, een landelijke weg in Poperinge. Een vrouw was aan het babysitten op haar kleinkinderen toen ze naar buiten ging. De grond was erg drassig en er had zich een poel gevormd. De vrouw kwam ten val en verdronk in de plas. "De vrouw werd vermoedelijk onwel of maakte een ongelukkige val waardoor ze in een poel terecht kwam", vertelt parketwoordvoerder Johan Lescrauwaet.

De mug is nog ter plaatse gekomen, maar kon haar niet meer reanimeren. De wetsdokter voerde een uitwendige autopsie uit en vond geen sporen van geweld.