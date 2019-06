Op zondag 9 juni 2019 werd de 80-jarige Claire Leonard voor het laatst gezien in de Zuidstraat in Oostende. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Claire Leonard is mager gebouwd. Er is niet geweten welke kledij zij droeg op het ogenblik van haar verdwijning.

Heeft u Claire Leonard nog gezien of weet u waar ze verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.