Vrouw van 42 overleden bij ongeval in Langemark-Poelkapelle

Donderdagavond rond 19 uur is een zwaar ongeval gebeurd langs de Klerkenstraat in Langemark-Poelkapelle. Daarbij kwam een vrouw van 42 uit Langemark om het leven. Het gaat om Katty De Jaeger, die actief was in de Langemarkse politiek.

Hoe het ongeval precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De chauffeur moet om een nog onbekende reden ter hoogte van de Beekstraat de controle over haar stuur verloren hebben. Ze raakte van de weg af, botste tegen een duiker en belandde enkele meters dieper in een gracht. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer te reanimeren, maar dat was tevergeefs. (lees verder onder de foto)

Katty was lid van de partij Tope 8920, waar ze bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen op de tiende plaats stond . Bij de partij, en ook bij haar werkgever, de bvba Gheer-aard uit Langemark, reageren ze erg aangeslagen.