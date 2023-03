Vrouw van 26 krijgt rijverbod van 5 jaar na dodelijk ongeval

De vrouw reed op 7 november 2022 in beschonken toestand een fietser aan, een vrouw van 41. Dat gebeurde op de Torhoutsesteenweg in Loppem. De fietsster werd frontaal aangereden en overleed ter plaatse. Kort daarvoor had de autobestuurder ook al twee andere ongevallen veroorzaakt. De politie was dan ook op zoek naar haar.

De rechtbank veroordeelde G.B. tot 18 maanden cel met probatie-uitstel. Daarnaast legde hij haar een rijverbod van 5 jaar op. De rechter verklaarde de vrouw ook lichamelijk en geestelijk ongeschikt om nog te rijden. Haar rijbewijs werd al meteen na het ongeval afgenomen.

