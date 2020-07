Vrouw valt jobstudent aan met schroevendraaier

In de Middelkerkse deelgemeente Westende is een jobstudent van 21 vanochtend aangevallen met een schroevendraaier.

Hij was als parkeersteward aan de slag in de Badenlaan en was samen op stap met een collega-jobstudent. Bij een routinecontrole werden ze aangesproken door een vrouw. Daarop ontstond een woordenwisseling.

De vrouw liep daarop terug naar haar wagen en kwam terug met een schroevendraaier. Daarmee stak ze hem. Na de aanval deed ze nog een poging om de jongeren omver te rijden en toen reed ze zonder verpinken weg. De jobstudent geraakte lichtgewond en kreeg de eerste zorgen.

Middelkerke dient klacht in

De politie van Middelkerke voert een onderzoek naar de identiteit van de dader. Het gemeentebestuur zal klacht indienen tegen de dader en neemt bijkomende maatregelen om de parkeercontroles beter te beveiligen onder meer met bijstand van de politie in Westende-Bad. Het gemeentebestuur stelt ook psychologische hulp ter beschikking van de het slachtoffer en de mede-jobstudent.