Vrouw uit Varsenare opgelicht voor 25.000 euro

Een vrouw uit Varsenare is zo'n 25.000 euro kwijt nadat ze werd opgelicht via het internet.

Ze wou een pop verkopen via Facebook en vond een koper die haar wou betalen met een link naar Payconiq. Daardoor zijn oplichters er in geslaagd via haar bankapplicatie al haar spaargeld weg te halen. De vrouw diende een klacht in bij de politie maar de kans is heel klein dat ze haar geld ooit nog terug ziet.

Kinderwens

De vrouw, Shanna, dient een klacht in bij de lokale politie van Jabbeke. Daar krijgt ze te horen dat de kans klein is dat ze iets van haar geld terug ziet. Een drama voor Shanna, die net nu ook in een fertiliteitstraject zit om mama te worden.

Ik ging eindelijk kunnen starten en dan gebeurt zoiets en ben je alles kwijt, ik weet niet of ik het nog ga kunnen, zowel voor het zwanger worden zelf, als in de hoop dat het snel lukt, als het er is, zonder geld kan je geen kindje opvoeden. Alles waar ik zo lang van droomde, zie ik nu voor mijn neus verdwijnen.

De vrouw heeft ook een fundraise opgestart. Zo kan iedereen die dat wenst Shanna helpen er financieel bovenop te komen.

KIJK: Politie geeft meer duiding en raad bij oplichting