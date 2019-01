Vrouw uit Damme genomineerd voor Womed Award

Leslie Cottenjé is CEO van Hello Customer, een software-ontwikkelaar uit Gent. Hello Customer werd in 2015 opgericht. Het bouwde een softwareplatform uit dat grote bedrijven in staat stelt om de verwachtingen van hun klanten in kaart te brengen.

“De bedrijven kunnen er op een automatische manier inzichten uit destilleren en de klantenervaring optimaliseren. Het gaat snel voor Hello Customer. In drie jaar tijd zijn we enorm gegroeid en ons bedrijf telt nu 20 medewerkers.”, vertelt Leslie Cottenjé. “De nominatie voor Onderneemster van het Jaar is een hele eer. De prijs winnen zou voor het werk van het hele Hello Customer-team en de evolutie die we hebben doorgemaakt de kers op de taart zijn.”

De Womed Award is een initiatief van Markant vzw, UNIZO en het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Op 27 februari wordt in Brussel bekendgemaakt of Leslie Cottenjé Onderneemster van het Jaar is.