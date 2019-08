Vrouw sukkelt met rolstoel in gracht en overlijdt

Een zeventigjarige vrouw uit Ardooie is gisterenavond met haar elektrische rolstoel in een gracht terechtgekomen en overleden.

Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, maar er zijn geen sporen van een aanrijding. De vrouw was onderweg naar huis van een feestzaal in Emelgem toen ze met haar elektrische rolstoel in de gracht sukkelde ter hoogte van de Meulebekestraat in Izegem.

Dochter volgt dezelfde weg

"Het slachtoffer werd omstreeks 22.45 uur gevonden door enkele bewoners uit de straat", zegt commissaris Carl Vyncke van de politiezone Riho. "Ze was onder haar rolstoel terechtgekomen in de gracht en gaf geen teken meer van leven." De dochter van de vrouw was eveneens op weg naar huis van de feestzaal en volgde dezelfde weg. Zij werd onderweg tegengehouden door de personen die de vrouw in de gracht hadden aantroffen.

"Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is, maar er werden geen sporen aangetroffen van een aanrijding en er was geen zichtbare schade aan de rolstoel", aldus Vyncke. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat er precies gebeurd is. Er werd een wetsdokter aangesteld om de precieze oorzaak van het overlijden vast te stellen.