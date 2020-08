Vrouw steelt mondmasker van pop

De beelden dateren van donderdag. De pop staat voor de juwelierszaak van Francis Devick in de Ieperse Stationsstraat. In de winkelstraten van de Kattenstad is het verplicht om nu een mondmasker te dragen. "Al enkele keren was het mondmasker op de pop voor de zaak gestolen. Ik besloot dan donderdag maar eens de camerabeelden te bekijken en dan zag ik de dame aan het werk. Ik vond het zo ludiek dat ik de beelden wou delen." Francis Devick deelde het videofragment dan ook op Facebook. In enkele dagen tijd is het al vaak bekeken en gedeeld. "Ik krijg er veel reacties op. De dame staat er ook onherkenbaar op, dus dat was ook geen probleem." Ten slotte geeft Devick met een knipoog aan dat hij het mondmasker zeker niet wil terugkrijgen.