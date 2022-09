Vrouw staat terecht voor foltering van beide jonge stiefzonen

V.V. zou dreigbrieven en vernielingen in de schoenen geschoven hebben van haar toen 9 en 11 jaar oude stiefzonen. Ook de ouders en de andere stiefmoeder van de slachtoffers stonden terecht voor onmenselijke behandeling.

V.V. begon in 2009 een relatie met W.M. (48), die uit een vorige relatie twee zonen had. Toen het koppel samen een dochtertje kreeg, werd M. bestookt met dreigbrieven die van de hand van haar zonen leken. Bovendien werd het gezin getroffen door brandstichtingen en andere vernielingen.

De vermeende aanhoudende problemen hadden ook invloed op de relatie met hun vader D.V. (45) en diens nieuwe partner P.V. (50). Zo werden ze soms opgesloten op hun kamer, terwijl de kinderen ook geslagen werden tot ze zouden toegeven. Uiteindelijk werden de slachtoffers enkele jaren in instellingen geplaatst.

De zaak kreeg een nieuwe wending toen W.M. in 2013 met kerst een fototoestel cadeau wilde doen aan een van haar zonen. De lens bleek vernield en het bijhorende kaartje was door V. omgewisseld. Pas in 2020 kwam een schriftdeskundige tot de conclusie dat ze ook de dreigbrieven geschreven zou hebben. V. ontkent echter elke betrokkenheid. De andere beklaagden vroegen dan weer de vrijspraak door te wijzen op haar dubieuze rol. Het proces wordt voortgezet op 10 oktober.