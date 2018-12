Vrouw overlijdt half jaar na ongeval

Een ongeval kan soms ook maanden later nog slachtoffers eisen. Zo is vorige week een vrouw van 60 uit Werken overleden, zes maanden nadat ze betrokken raakte bij een verkeersongeval in Wijnendale.

Op 22 mei 2018 reed een man van 44 uit Menen met zijn wagen frontaal op een tegenligger in een flauwe bocht in de buurt van het kasteel van Wijnendale. In de aangereden wagen viel één dodelijk slachtoffer, een man van 64 uit Staden. Eén van zijn passagiers, vrouw van 60 uit Werken raakte zwaar gewond. De vrouw lag al die tijd in coma, en is nu in het ziekenhuis overleden.

De aanrijder, die zelf ook zwaar gewond raakte, is een onverbeterlijke wegpiraat die al 41 veroordelingen opliep voor verkeersinbreuken. Hij was net vier dagen vrij uit de gevangenis en reed zonder geldig rijbewijs. Hij moet nog voor de politierechtbank komen.

