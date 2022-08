Vrouw overleden op strand Koksijde nadat redders ze bewusteloos uit het water halen

Deze middag is in Koksijde – ter hoogte van Ster Der Zee – een bewusteloze vrouw uit het water gehaald door de strandredders. Die begonnen onmiddellijk met reanimeren maar ondanks hun pogingen overleed de vrouw.

Rond drie uur gingen de redders de zee in om een drenkeling uit het water te halen. De vrouw van in de vijftig was bewusteloos. De hulpdiensten werden snel opgeroepen door de strandredders, die zelf overgingen tot reanimatie. Daarna nam de MUG-arts het over maar ook dat mocht niet baten.

De verslagenheid bij de redders is bijzonder groot.

"Iets na 15 uur vandaag is een 55-jarige vrouw om onduidelijke redenen gevallen aan de waterlijn ter hoogte van reddingspost Ster der Zee (Koksijde). De strandredder stond vlakbij en hielp samen met een omstaander de vrouw onmiddellijk uit het water. De strandreddingsdienst verwittigde de hulpdiensten en diende meteen de eerste zorgen toe. De opgeroepen medische diensten namen de reanimatie van het slachtoffer over. Ondanks de snelle reactie van de strandreddingsdiensten en de toegesnelde medische teams kwam alle hulp te laat. IKWV en het gemeentebestuur van Koksijde wensen de familie van het slachtoffer veel sterkte toe", klinkt het.