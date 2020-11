Vrouw ontsnapt aan erger na zware brand in Bredene

Rond 9u30 deze ochtend brak er een hevige brand uit in een woonhuis in de Duinenstraat in Bredene. Eén dame werd met zware rookintoxicatie naar het ziekenhuis overgebracht.

Het was een toevallige passant die rook zag ontsnappen uit de woning langs de Duinenstraat in Bredene. De voorbijganger reageerde meteen en begon met kloppen op de ramen van de woning om mogelijke aanwezigen wakker te maken en te waarschuwen. Ook de hulpdiensten werden onmiddellijk verwittigd. De brandweer van Oostende (zone 1) kwam snel ter plaatse en had de vlammen vrij snel onder controle.

Zware rookintoxicatie

Op het moment van de brand was er enkel een 52-jarige vrouw aanwezig in de woning. Ze werd bij bewust zijn uit de woning gehaald door de brandweer en is daarna met zware rookintoxicatie afgevoerd naar het ziekenhuis.

De brandweer vermoed dat een kerstboom de oorzaak van de brand is. Dat zou in elk geval de hevige rookschade en zware intoxicatie van de dame verklaren. De woning is onbewoonbaar.