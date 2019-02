Vrouw neergestoken door vriend op Valentijn

Een man van 51 uit Blankenberge blijft een maand langer in de cel op verdenking van poging doodslag.

Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Op Valentijnsdag viel hij zijn kersverse verloofde in een Grieks restaurant aan met een mes. Het slachtoffer raakte daarbij lichtgewond. De twee hadden een korte relatiebreuk achter de rug, maar tijdens het etentje werden de plooien gladgestreken. De man vroeg zijn vriendin met succes zelfs ten huwelijk. Maar later op de avond stak de wederzijdse jaloezie echter opnieuw de kop op.

Mes in de buik

Toen de vrouw aanstalten maken om te vertrekken greep de Blankenbergenaar naar een mes. Hij stak zijn kersverse verloofde in de buikstreek. De vrouw liep daarbij oppervlakkige snijwonden op. De verdachte werd even later ingerekend door de politie.