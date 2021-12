Vrouw neergestoken door partner na ruzie

De steekpartij vond zondagavond plaats in de woning van het slachtoffer. Tijdens een uit de hand gelopen discussie haalde ze plots een broodmes boven. "Om de man te bedreigen of om hem op afstand te houden, dat is niet duidelijk", zegt parketwoordvoerster Lies De Bondt. "Daarop nam de man een keukenmes en stak de vrouw in de borst." Ze raakte gewond, maar was nooit in levensgevaar. De wonde was zo'n 3 centimeter diep. "De man werd gearresteerd en wordt verhoord", aldus De Bondt. "Er waren geen getuigen van de feiten. Over de omstandigheden van de steekpartij kan ik nog niet veel kwijt, die worden nog volop onderzocht."