In Hooglede is een vrouw naar het ziekenhuis gebracht na een ongeval op de Brugsesteenweg, ter hoogte van het bedrijf Deceuninck.

Volgens de politie zijn daar drie wagens op elkaar gebotst. De vrouw van de derde wagen is uitgestapt na het ongeval en in elkaar gezakt. De hulpdiensten kwamen ter plekke en startten de reanimatie. De vrouw is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk waarom de vrouw onwel werd: door het ongeval zelf of door de emoties. Het parket stuurt een verkeersdeskundige naar de plaats van het ongeval voor verder onderzoek.