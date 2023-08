Vrouw mag West-Vlaanderen niet meer binnen nadat ze partner twee keer verwondt met mes

Een vrouw (31) uit Oostende is onder voorwaarden vrijgelaten in een dossier van poging tot doodslag op haar partner. Opvallend genoeg zat H.R. in 2022 al eens in voorhechtenis voor messteken aan hetzelfde slachtoffer.

Op haar appartement in Oostende kreeg de vrouw het op 12 mei vorig jaar aan de stok met haar partner. Tijdens die hoogoplopende ruzie deelde ze drie messteken uit. Met verwondingen aan de arm, nek en oor strompelde het slachtoffer naar buiten, waar hij bloedend werd aangetroffen. De man verkeerde even in levensgevaar, maar was snel aan de beterhand.

Alcoholprobleem

H.R. werd aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Op 14 juni 2022 besliste de Brugse raadkamer dat ze de gevangenis onder voorwaarden mocht verlaten. De Oostendse moest zich laten begeleiden voor haar alcoholprobleem en kreeg een contactverbod.

Maar een tweetal maanden later had ze al opnieuw een relatie met de man. Dit jaar kwam het dan opnieuw tot een hevige ruzie. Bij die nieuwe steekpartij liep het slachtoffer beperktere verwondingen op aan zijn rug. Van levensgevaar was deze keer geen sprake.

De vrouw werd opnieuw aangehouden op verdenking van poging tot doodslag én omdat ze haar voorwaarden geschonden heeft.

Spijt

Volgens de verdediging heeft de verdachte spijt van wat er gebeurd is. Meester Gregory Everaert bepleitte met succes de vrijlating van zijn cliënte.

De komende maanden zal de vrouw zich wel aan een reeks voorwaarden moeten houden. Zo kreeg ze opnieuw een contactverbod opgelegd en mag ze voorlopig zelfs helemaal niet meer in West-Vlaanderen komen.

Ze zal zich later nog voor beide steekpartijen voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden