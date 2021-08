Iets voor de middag is in Middelkerke een ongeval gebeurd waarbij de kusttram betrokken was.

Een vrouw van in de veertig had het tramspoor overgestoken aan het De Greefplein er werd aangereden door een tram die in de richting van Oostende reed. Allicht had de vrouw niet goed opgelet, maar de bestuurder kon haar niet meer ontwijken. Ze liep een hoofdwonde op en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerder van De Lijn was het treinverkeer voor korte tijd onderbroken, maar is er sinds half één geen hinder meer.