Vrouw krijgt vier jaar cel voor vergiftiging zoontje

Dat had het openbaar ministerie gevraagd. Het kind van bijna zeven maanden werd in maart 2018 plots ziek en werd door zijn moeder naar het ziekenhuis van Knokke-Heist gebracht. Van daaruit werd de baby de volgende nacht overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Gent. De spoedarts van het UZ bracht het parket op de hoogte van een verontrustende situatie. Het slachtoffer vertoonde immers duidelijke sporen van het antipsychoticum Haldol en Timolol, een geneesmiddel dat vaak in oogdruppels gebruikt wordt.

"Münchhausen by proxy"

Na die melding door de spoedarts werden de ouders van het slachtoffer opgepakt. De moeder zat ongeveer vijf maanden in voorhechtenis op verdenking van poging tot gifmoord, pas in september 2018 bekende ze de medicijnen toegediend te hebben. Volgens de gerechtspsychiater lijdt de vrouw aan het syndroom van Münchhausen by proxy. Dat zou betekenen dat ze het kind ziek maakte om zelf meer aandacht te krijgen.

De beklaagde beweerde dat ze haar zoontje enkel wilde helpen. Dat argument werd door de rechters van tafel geveegd.

Geen vluchtgevaar

Aan de burgerlijke partijen moet ze in totaal een slordige 13.000 euro schadevergoeding betalen. Het parket vorderde na het vonnis nog de onmiddellijke aanhouding van de beklaagde, omdat er sprake zou zijn van recidivegevaar. De verdediging pleitte echter dat er absoluut geen vluchtgevaar is en dat ze zich houdt aan het contactverbod dat door de jeugdrechter werd opgelegd. De rechtbank volgde die stelling, waardoor de vrouw dus niet onmiddellijk naar de gevangenis moet.

