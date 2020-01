Even voor zeven uur vanochtend is een zwaar ongeval gebeurd in Ruddervoorde.

Ter hoogte van het kruispunt van de Westkantstraat en de Sasputstraat is een auto ingereden op een vrachtwagen die op het kruispunt was gestopt. De vrouwelijke bestuurder zat gekneld in de wagen en moest door de brandweer uit het voertuig bevrijd worden. Ze is gewond naar het ziekenhuis overgebracht.