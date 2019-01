Vrouw die transmigrant doodreed, moet niet naar rechtbank

Het ongeval gebeurde op een maandag, rond elf uur ’s avonds. De vrouw uit De Haan was onderweg naar huis wanneer ze met haar wagen in de buurt van de snelwegparking in Jabbeke een transmigrant opschepte. Op dat ogenblik hield de politie een controle-actie, waarbij een transmigrant van 39 uit Ethiopië probeerde te vluchten en halsoverkop de snelweg overstak. De vrouw uit De Haan kon met haar wagen de man niet meer ontwijken, en was in shock wanneer ze hoorde dat het slachtoffer was overleden.

Ze reageert nu opgelucht dat ze zich niet voor de rechtbank moet verantwoorden. Ze heeft sinds het ongeval wel niet meer op een snelweg durven rijden. De schade aan haar auto, zo’n 4.000 euro, wordt ook niet door de verzekering terugbetaald. Dat zou wel het geval zijn mocht ze een dier hebben aangereden.