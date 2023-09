Vrouw die haar man om het leven bracht in Deerlijk langer in de cel

De vrouw (51) die vrijdagavond haar man (57) om het leven heeft gebracht in Deerlijk, blijft een maand langer in de cel voor doodslag. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk beslist.

De meerderjarige zoon van het koppel is eerder al vrijgelaten onder voorwaarden. Ook bij hem is de tenlastelegging doodslag. Voorlopig zijn er nog een aantal tegenstrijdigheden in het verhaal van de vrouw en de zoon.

Volgens de advocaat van de vrouw Maxime Van Winkel (zie foto) had het koppel een turbulente relatie. Alles speelde zich af tijdens een zoveelste feit van intrafamiliaal geweld. "Zij heeft haar man in bedwang willen houden omdat hij over zijn toeren was. Het ging om intrafamiliaal geweld tegenover haar en de dochter. Toen de man niet meer ademde, is ze onmiddellijk beginnen reanimeren", aldus nog Van Winkel. Volgens onze informatie zou ook de zoon hem hebben willen tegenhouden.

