Vrouw blijft in cel voor schuldig verzuim bij overlijden in Ruddervoorde

Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd zondagmiddag ontdekt in een woning langs de Torhoutsestraat in Ruddervoorde, een deelgemeente van Oostkamp. Op basis van de eerste vaststellingen werd beslist om een onderzoek te starten naar het overlijden van de dertiger. Bepaalde elementen wezen in de richting van een fatale overdosis. Verder onderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen over de precieze omstandigheden van het overlijden.

Volgens de verdachte zou de man heroïne en mogelijk ook medicatie ingenomen hebben. Na het aantreffen van het lichaam werd de bewoonster van het pand door de politie meegenomen voor verhoor.

Eerder veroordeeld

Dinsdagochtend werd K.S. door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van onopzettelijke doding en van schuldig verzuim. Naar eigen zeggen wist de verdachte niet dat het slachtoffer er zo erg aan toe was. Toen ze besefte dat hij mogelijk overleden was, zou ze volgens haar raadsman onmiddellijk de hulpdiensten verwittigd hebben.

De verdachte stond nog onder voorwaarden nadat ze in december 2021 tot vijftien maanden gevangenisstraf met probatieuitstel werd veroordeeld voor drugsfeiten.