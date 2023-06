Vrouw bevalt in openbaar toilet in De Panne, redders bieden hulp

Opmerkelijk voorval in de Panne vandaag, want daar hebben enkele redders een vrouw helpen bevallen in de openbare toiletten.

Zondagvoormiddag zou in het centrum van De Panne een vrouw bevallen zijn in de openbare toiletten. Het incident gebeurt iets na 10. Een Franstalige vrouw spreekt een van de redders aan om te melden dat er iets in de toiletten is gebeurd. Het blijkt om een vroeggeboorte te gaan en de baby vertoont geen teken van leven. Maar dankzij het knappe werk van een jobstudent, die de reanimatie opstartte, is de baby levend vertrokken naar het ziekenhuis. Volgens de burgemeester zou haar toestand stabiel zijn.