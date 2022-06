Vrouw bekent diefstal tientallen voorwerpen op begraafplaats

In Wevelgem heeft de politie Grensleie heel wat spullen en persoonlijke voorwerpen teruggevonden die gestolen werden op de gemeentelijke begraafplaatsen. Een vrouw heeft intussen bekend dat ze bijna vijftig voorwerpen heeft gestolen.

Tips via de wijkagent bracht de politie op het spoor van de vrouw van rond de 50 met een ziekelijke drang. De vrouw pleegde ook feiten op begraafplaatsen in Menen en Dadizele.

Politieonderzoek

"Na een gericht politieonderzoek zijn er in totaal 47 objecten teruggevonden", zegt de gemeente Wevelgem.

"Tien daarvan zijn al terug bij de rechtmatige eigenaars. De politie zal de andere objecten binnenkort plaatsen op www.ietskwijt.be zodat ook die terug tot bij de rechtmatige eigenaars raken. Als de burger zijn aandenken herkent, kan die zijn gegevens achterlaten in een van de commissariaten en wordt een afspraak gemaakt om het voorwerp op te halen", zegt de gemeente.

Camera's

"Ongeveer een jaar geleden kwamen er steeds meer meldingen binnen over diefstallen op de begraafplaatsen", laat de gemeente Wevelgem weten.

"Daarop besliste de gemeente om tijdelijk twee camera’s te plaatsen op de begraafplaats in de Moorselestraat. In 2020 liep eerder een proefproject in Gullegem na een golf van meldingen. Dat project werd gunstig geëvalueerd en kreeg dus al vervolg.

Ondertussen is er een structurele beslissing rond de inzet van camera’s. Dit najaar komen er twee verplaatsbare, vaste camera’s in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort, maar ze zullen ook gericht ingezet worden op de begraafplaatsen. De gemeente kocht die zelf aan. Tot dan kan de gemeente gebruik maken van verplaatsbare camera’s."

Ontradend effect

"In de eerste plaats moet dit een ontradend effect creëren en personen met slechte intenties afschrikken. Uiteraard kunnen de beelden ook gebruikt worden om misdrijven vast te stellen en de daders op te sporen", vertelt schepen voor Burgerzaken Kevin Defieuw.

"We zijn dan ook uitermate tevreden dat we een aantal spullen terug kunnen bezorgen aan de rechtmatige eigenaars. Het zijn meer dan zomaar spullen. Het gaat vaak om aandenkens met een bijzonder emotionele waarde of herinnering."