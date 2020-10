Een vrouw van 82 die eind september betrokken raakte bij een ongeval op de Meensesteenweg in Roeselare, is aan haar verwondingen overleden. Het ongeval met de vrouw gebeurt op dertig september.

Aan het zebrapad bij de Euro Shop wordt ze opgeschept door een auto. Ze verkeert meteen in kritieke toestand, en is nu aan haar verwondingen overleden. Ook een andere tachtiger die een week eerder aan de Brugsesteenweg in Roeselare met z'n fiets is aangereden door een auto, is intussen overleden.

